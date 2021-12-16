İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

TJK 16 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Gündeme bomba gibi oturan TJK at yarışı sonuçları haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:30
TJK 16 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 16 Aralık 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

16 Aralık 2021 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

16 Aralık Perşembe at yarışı sonuçları

16 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

16 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 16.12.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
TJK 16 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?
Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu
Kin dizisi konusu nedir ?Oyuncu kadrosu nedir ?
Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?
E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? E-devlet şifreni unutanlar ne yapmalı ?
Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandıran Serkay Tütüncü kimdir ? Nerede doğmuştur? Serkay Tütüncü evli mi? Serkay Tütüncü kaç yaşında?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Aralık 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 16 Aralık 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi
Ayşegül Akdemir kimdir? Ayşegül Akdemir dizi ve filmleri
Gökhan Atalay kimdir? Gökhan Atalay görev aldığı yapımlar nelerdir ?
Susuz tarım nasıl yapılır? Susuz tarımda neler yetiştirilir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
Tarla ne zaman sürülmelidir? Ürüne göre nadas programı nasıldır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.