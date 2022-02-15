İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

TJK 15 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken TJK at yarışı sonuçları haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şubat 15 Salı tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2022 Salı 12:30
TJK 15 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 15 Şubat 2022 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

15 Şubat 2022 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

15 Şubat Salı at yarışı sonuçları

15 Şubat Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

15 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 15.02.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Popüler Haberler

TJK 15 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson kim? Tayanç Ayaydın kimdir?
Teşkilat dizisinde Ceren’in babası Şef kimdir? Ahmet Utlu kimdir?
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında?
Yeni kimlik kartlarında bilgiler nerede yazıyor? Çip içinde yer alan bilgiler neler?
SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
Şehirden Köye Gidenlere Büyük Teşvik! Köye Dönenler Vergiden Muaf Olacak
2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
Özel hastanelerde göz ameliyatı ücretleri ne kadardır?
EDHO Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Yalçın Hafızoğlu)
Kırmızı Oda'nın Piraye ve Deniz çifti diziden mi ayrıldı?
08502226660 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Şubat 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Şubat 2022 Salı güncel liste
08507243050 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
HP müşteri hizmetleriyle nasıl iletişime geçilebilir?
Analık Parası Nasıl Alınır? Kimler Analık Parası Alabilir? Şartları Nelerdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 15 Şubat 2022 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.