TJK 15 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlene at yarışlarına olan ilgi her geçen yıl giderek artıyor. 2021 yılında çok sayıda kişinin at yarışlarını yakında takip ettiği öğrenildi. At yarışı sevenler yarışlara altılı ganyan oynayarak maddi kazançta elde edebiliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe günü at yarışları Ankara koşusuyla devam ediyor. 75. Yıl Hipodromunda koşulacak olan yarışlar öncesi nefesler tutuldu. Yarışlara pandemi nedeniyle ziyaretçi alınmazken, yarış sonuçlarını merakla bekleyenler TJK TV üzerinden yarışları canlı olarak takip edebiliyor.

15 Nisan 2021 at yarışı sonuçları

15 Nisan Perşembe günü 75. Yıl Hipodromunda koşulacak yarışlar saat 15:00’de başlayacak. Yarışlar tamamlandığında altılı ganyan sonuçları içeriğimize eklenecektir.

TJK 15 Nisan 2021 at yarışı sonuçları için tıklayınız.