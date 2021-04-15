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TJK 15 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı 15 Nisan Perşembe günü Ankara 75. Yıl Hipodromunda gerçekleşecek koşuyla devam ediyor. Ganyan tutkunları TJK 15 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçlarını heyecanla bekliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:51
TJK 15 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlene at yarışlarına olan ilgi her geçen yıl giderek artıyor. 2021 yılında çok sayıda kişinin at yarışlarını yakında takip ettiği öğrenildi. At yarışı sevenler yarışlara altılı ganyan oynayarak maddi kazançta elde edebiliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe günü at yarışları Ankara koşusuyla devam ediyor. 75. Yıl Hipodromunda koşulacak olan yarışlar öncesi nefesler tutuldu. Yarışlara pandemi nedeniyle ziyaretçi alınmazken, yarış sonuçlarını merakla bekleyenler TJK TV üzerinden yarışları canlı olarak takip edebiliyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

15 Nisan 2021 at yarışı sonuçları

15 Nisan Perşembe günü 75. Yıl Hipodromunda koşulacak yarışlar saat 15:00’de başlayacak. Yarışlar tamamlandığında altılı ganyan sonuçları içeriğimize eklenecektir.

TJK 15 Nisan 2021 at yarışı sonuçları için tıklayınız.



Son Güncelleme: 15.04.2021 13:51
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Anahtar Kelimeler:
TJKAt YarışıAltılıGanyan
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