İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

TJK 14 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından TJK at yarışı sonuçları konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 14 Ocak 2022 Cuma'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

14 Ocak 2022 Cuma 12:30
TJK 14 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 14 Ocak 2022 Cuma günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

14 Ocak 2022 Cuma at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

14 Ocak Cuma at yarışı sonuçları

14 Ocak Cuma günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

14 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 14.01.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
TJK 14 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Sen Çal Kapımı Pina kimdir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Haşmet kimdir ?
Mahrem dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
KOSGEB Girişimcilik mülakatı sınav soru ve cevapları
Dancing Queens film konusu nedir ?
Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?
Sen Çal Kapımı Pina kim? Doğa Özüm kim, kaç yaşındadır?
Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?
Rüyada altın toplamak ne demek? Rüyada altın yüzük toplamak neye işarettir?
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Emekli promosyon paraları ne zaman verilecek? 2021 Emekli maaşı banka promosyon ödeme tarihleri
Fitil (Flayer) Makineci olarak çalışmak ne kadar kazandırıyor?
Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
Zuhal Topal'la Sofrada programı detayları!
Volkan Yosunlu kimdir, nerede doğmuştur? Volkan Yosunlu evli mi? Volkan Yosunlu kaç yaşında?
Fatih Sevdi kimdir, nerede doğmuştur? Fatih Sevdi evli mi?
Xtremo filmi, konusu ve oyuncuları
Gülçin Hatıhan kimdir? Gülçin Hatıhan filmleri ve dizileri nelerdir ?
Aksiyonu bol 7 film hangileri ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.