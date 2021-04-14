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TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı İzmir koşusuyla devam ediyor. At yarışı tutkunları TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçlarını heyecanla bekliyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 12:10
TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından yıllardır düzenlenen ve klasik haline gelen at yarışları ilgi her geçen sene artıyor. At yarışları uzun yıllardır ülkemizde gerçekleştiriliyor. At yarışları aynı zamanda maddi kazanç elde etmek için bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yarışlara altılı ganyan oynayarak ciddi gelir elde edilebiliyor.

14 Nisan Çarşamba günü at yarışı heyecanı ise İzmir koşusuyla gerçekleşiyor. Yarış tutkunları İzmir yarışının sonucunu heyecanla bekliyor.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen at yarışları bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi alınmadan gerçekleşiyor. Ancak yarışlar TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TJK TV üzerinden yarış öncesi değerlendirmeler ile jokeylerle özel röportajlarda gerçekleştiriliyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonucu

14 Nisan Çarşamba günü yarışı İzmir’de koşulacak. İzmir koşusu akşamüzeri tamamlanacak. İzmir koşusu tamamlandığında sonuçlar içeriğimize eklenecektir.

TJK 14 Nisan Çarşamba at yarışı sonucu için tıklayınız.



Son Güncelleme: 14.04.2021 12:10
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Anahtar Kelimeler:
TJKAt YarışıGanyanAltılı
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