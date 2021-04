TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından yıllardır düzenlenen ve klasik haline gelen at yarışları ilgi her geçen sene artıyor. At yarışları uzun yıllardır ülkemizde gerçekleştiriliyor. At yarışları aynı zamanda maddi kazanç elde etmek için bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yarışlara altılı ganyan oynayarak ciddi gelir elde edilebiliyor.

14 Nisan Çarşamba günü at yarışı heyecanı ise İzmir koşusuyla gerçekleşiyor. Yarış tutkunları İzmir yarışının sonucunu heyecanla bekliyor.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen at yarışları bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi alınmadan gerçekleşiyor. Ancak yarışlarTV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TJK TV üzerinden yarış öncesi değerlendirmeler ile jokeylerle özel röportajlarda gerçekleştiriliyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonucu

14 Nisan Çarşamba günü yarışı İzmir’de koşulacak. İzmir koşusu akşamüzeri tamamlanacak. İzmir koşusu tamamlandığında sonuçlar içeriğimize eklenecektir.

