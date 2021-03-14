TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları

Yarış tutkunları 14 Mart Pazar günü İzmir koşusunu merakla bekliyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları bugün İzmir koşusuyla devam ediyor. Ganyan sevenler 14 Mart 2021 Pazar İzmir at yarışı sonuçlarını araştırıyor.
TJK 14 Mart 2021 İzmir at yarışı sonuçları
14 Mart Pazar İzmir at yarışı saat 14:00’da başladı. Yarışlar saatler 17:30’u gösterdiğinde sonuçlanacak.
TJK canlı 14 Mart 2021 altılı sonuçları
14 Mart Pazar at yarışı sonuçları henüz belli olmadı. Bugün İzmir’de gerçekleşen koşunun sonuçları TJK resmi sitesi üzerinden yayınlanacak.
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Son Güncelleme: 14.03.2021 16:50