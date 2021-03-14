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TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı 14 Mart Pazar İzmir koşusuyla devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları heyecanla takip ediliyor. Ganyan tutkunları TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 16:50
TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları
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Yarış tutkunları 14 Mart Pazar günü İzmir koşusunu merakla bekliyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları bugün İzmir koşusuyla devam ediyor. Ganyan sevenler 14 Mart 2021 Pazar İzmir at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

TJK 14 Mart 2021 İzmir at yarışı sonuçları

14 Mart Pazar İzmir at yarışı saat 14:00’da başladı. Yarışlar saatler 17:30’u gösterdiğinde sonuçlanacak.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar televizyon ekranlarında TAY TV üzerinden yayınlanırken, intenet üzerinden TJK TV ile ekranlara getiriliyor.

TJK canlı 14 Mart 2021 altılı sonuçları

14 Mart Pazar at yarışı sonuçları henüz belli olmadı. Bugün İzmir’de gerçekleşen koşunun sonuçları TJK resmi sitesi üzerinden yayınlanacak.

TJK canlı 14 Mart at yarışı sonuçları için TIKLAYINIZ!



Son Güncelleme: 14.03.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
At YarışıIzmir14 Mart 2021AltılıGanyan
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