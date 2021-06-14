TJK 14 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.
14 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı saat kaçta?
At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!
14 Haziran Pazartesi at yarışı sonuçları
14 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
14 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.