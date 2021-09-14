İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...

TJK 14 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan TJK at yarışı sonuçları haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 14.09.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Eylül 2021 Salı 12:30
TJK 14 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 14 Eylül 2021 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

14 Eylül 2021 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

14 Eylül Salı at yarışı sonuçları

14 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

14 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 14.09.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Popüler Haberler

TJK 14 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Evde bakım maaşı Eylül 2021 ödenmeye başladı mı? 14 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
Hangi ayda hangi sebze ve meyve var? 2021 yılı tarım takvimi belli oldu
14 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Eylül Salı at yarışı programı
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?
Yeni çipli kimlik kartı kaybolduğunda istenen belgeler ve para cezası 2021
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavda sorulan soruların konuları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kurban keserken hangi dualar okunur?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 12 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
Fox TV Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor? Uzak Şehrin Masalı'nın tanıtım fragmanı yayınlandı
Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti
Uzak Şehrin Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.