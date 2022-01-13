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TJK 13 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri TJK at yarışı sonuçları haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 13 Ocak 2022 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:30
TJK 13 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 13 Ocak 2022 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

13 Ocak 2022 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

13 Ocak Perşembe at yarışı sonuçları

13 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

13 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 13.01.2022 12:30
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Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
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