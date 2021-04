TJK 13 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından yıllardır geleneksel olarak düzenlenen at yarışlarına ilgi her geçen yıl artıyor. Yarış severler at yarışlarına kupon yaparak maddi kazanç da elde edebiliyor.

13 Nisan Salı günü at yarışları Kocaeli ve Adana’da gerçekleşiyor. Bugünkü yarışlara binlerce kişi ganyan oynarken, yarışların sonuçları heyecanla bekleniyor.

13 Nisan Salı at yarışı

13 Nisan Salı günü Adana ve Kocaeli’nde gerçekleşen koşular devam ediyor. Nefes kesen yarışlar devam ediyor. Yarışlara pandemi nedeniyle seyirci alınmasa da, yarışlar TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TJK TV üzerinden yarışların yanı sıra yarış öncesi bilgilerin aktarıldığı programlar ile yarış sonrası değerlendirmelerin yapıldığı programlarda gerçekleştiriliyor.

13 Nisan altılı sonuçları

13 Nisan Salı günü Kocaeli ve Adana koşuları akşamüzeri tamamlanacak. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.

