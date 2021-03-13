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TJK 13 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü 13 Mart 2021 Cumartesi koşuları İstanbul ve Adana’da gerçekleştiriliyor. At yarılı tutkunları TJK 13 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 15:07
TJK 13 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
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At yarışı heyecanı bugünde tüm hızıyla devam ediyor. Ganyan tutkunları yarışları heyecanla beklerken, yarışı sonuçlarını da merak ediyor. Yarış severler 13 Mart 2021 at yarışı sonuçları belli oldu mu sorusunu araştırıyor.

TJK 13 Mart 2021 at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları canlı olarak TJK TV ve Tay TV üzerinden yayınlanmaktadır. 13 Mart Cumartesi koşusu bugün İstanbul ve Adana’da gerçekleştirilecek. Yarışlar öğleden sonra başlayacak olup, yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.

13 Mart 2021 altılı sonuçları

Ülkemizde uzun yıllarda at yarışları oynanıyor. Birçok kişi ganyan sonuçları heyecanla takip ediyor. Bugün gerçekleşecek olan İstanbul ve Adana koşularına da ilgi büyük oldu. Bugün gerçekleşecek yarışlar öğleden sonra başlayacak.

Türkiye Jokey Kulübü yarış sonuçlarını resmi sitesi üzerinden de yayınlamaktadır. Ayrıca yarışlar Tay TV üzerinden televizyonda ve TJK TV üzerinden online olarak yayınlanmaktadır.

Altılı sonuçlarını için TIKLAYINIZ.

TJK TV canlı izlemek için TIKLAYINIZ.



Son Güncelleme: 13.03.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
TJKAt Yarışı13 Mart 2021AltılıGanyan
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