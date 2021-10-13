İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

TJK 13 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TJK at yarışı sonuçları haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 13 Ekim 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:30
TJK 13 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 13 Ekim 2021 Çarşamba günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

13 Ekim Çarşamba at yarışı sonuçları

13 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

13 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 13.10.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız

Popüler Haberler

TJK 13 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı Ekim 2021 ödenmeye başladı mı? 13 Ekim 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?
Squid Game ne demek, anlamı nedir? Squid Game oyunu nasıl oynanır?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Hepsiburada beklenen indirim günleri başlıyor!
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Star TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
şekerbank tarım ve çiftçi kredisi faiz oranları Temmuz 2021
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazananların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
30 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Citroen Ami fiyatı ve özellikleri neler?
Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.