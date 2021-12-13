İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi: Sandalye ile saldırdı!
Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi:...
Patronuna kızan kadın işçi depoyu havaya uçurarak 16 milyon zarar çıkardı
Son Dakika
Patronuna kızan kadın işçi depoyu...

TJK 13 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan TJK at yarışı sonuçları haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 13.12.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:30
TJK 13 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 13 Aralık 2021 Pazartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

13 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

13 Aralık Pazartesi at yarışı sonuçları

13 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

13 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 13.12.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
TJK 13 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizisinin konusu nedir ?
Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri nelerdir?
Lise öğrencileri için para kazanma yöntemleri nelerdir? Lise öğrencileri para kazanmanın yollarını arıyor
Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç biyografisi
Aracımla yolda kalırsam ne yapmalıyım? Yolda kalınca hangi numaralar aranmalıdır?
Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler
KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Perde İmal İşçisi ne iş yapar? 2021 yılında Perde İmal İşçisi maaşları ve iş ilanları
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Rüyada Cumhurbaşkanı görmenin anlamı nedir? Rüyada devlet adamı görmek ne anlama gelir?
Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Beyin'e zararlı olan 10 tehlikeli alışkanlık nedir?
Silikozis aylığı için başvuru nasıl yapılır? Silikozis aylığı ne kadar, kimlere verilir?
Netflix Anlatılmamış Hikâyeler filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Oto çekici fiyat hesaplama nasıl yapılır? Oto çekici fiyat hesaplaması neye göre yapılır?
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisine nasıl başvurulur? Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi veriyor
Asorti kelimesinin anlamı nedir? Asorti TDK anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.