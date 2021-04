TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

At yarışı heyecanı her geçen gün artıyor. Ülkemizde uzun yıllardır süre gelen at yarışları organizasyonuna bu yıl ilgi daha da arttı. At yarışlarının yanı sıra birçok kişi kupon hazırlayarak at yarışlarından maddi kazançta elde edebiliyor. Ganyan sevenler her gün gerçekleşen at yarışlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi gününün at yarışları da heyecanla bekleniyor. 12 Nisan Pazartesi günü at yarışı heyecanı Bursa ve Şanlıurfa koşularıyla devam ediyor.

12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek olan Şanlıurfa ve Bursa koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar akşamüzeri tamamlanacak. Bu yıl pandemi nedeniyle yarışlara ziyaretçi alınmasa da, TJK TV üzerinden yarışlar canlı olarak yayınlanıyor.

12 Nisan 2021 at yarışı sonuçları

12 Nisan Pazartesi yarışları Bursa ve Şanlıurfa’da koşulacak. Yarışlar henüz tamamlanmadı. Yarış severler sonuçları heyecanla bekliyor. Yarışlar tamamlandığında altılı sonuçları içeriğimize eklenecektir.

