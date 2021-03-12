TJK 12 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları

Her gün Türkiye Jokey Kulubü tarafından düzenlenen at yarışları bugün İzmir ve Kocaeli’nde koşuldu. Yarış severler tarafından sürekli olarak takip edilmekte. Bununla birlikte yarış sonuçları da merak uyandırıyor. 12 Mart 2021 At yarışların heyecanını ve sonuçlarını kaçırmak istemeyen insanlar , TJK TV ve Tay TV Frekansları üzerinden yarışları takip edebilirler. Ayrıca TJK’nin intenet sitesi üzerinden yarış sonuçları anlık olarak paylaşılıyor.
https://www.tjk.org/TR/YarisSever/Info/Page/GunlukYarisSonuclari
Son Güncelleme: 12.03.2021 14:07