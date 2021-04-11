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TJK 11 Nisan 2021 Pazar Adana ve İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

At yarışı heyecanı 11 Nisan Pazar günü İzmir ve Adana koşularıyla devam ediyor. Yarış severler TJK 11 Nisan Pazar İzmir ve Adana koşularını merakla bekliyor. Ganyan sevenler altılı ganyan sonuçlarını araştırıyor.

11 Nisan 2021 Pazar 16:41
TJK 11 Nisan 2021 Pazar Adana ve İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
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At yarışı heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde her yıl Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen ve klasik haline gelen at yarışlarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

At yarışı severler yarışlara kupon yaparak maddi kazançta elde edebiliyor. Ganyan tutkunları her gün gerçekleşen yarış sonuçlarını heyecanla takip ediyor.

11 Nisan 2021 Pazar günü at yarışları Adana ve İzmir koşularına sahne oluyor. İzmir ve Adana’da gerçekleşecek yarışlara ilgi çok büyük oldu. Adana ve İzmir’de bugün gerçekleşecek olan yarışlara koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi alınmıyor. Ancak yarışlar TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TJK TV üzerinden yarış öncesi ve sonrasında değerlendirmeler ile jokeylerle röportajlarda ekranlara getiriliyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

11 Nisan Pazar at yarışı sonuçları

11 Nisan Pazar günü Adana ve İzmir’de gerçekleşecek at yarışları akşamüzeri tamamlanacak. Yarışlara kupon yapan binlerce kişi yarış sonuçların heyecanla bekliyor. Yarışlar tamamlandığında sonuçları haberimizde bulabilirsiniz.

TJK 11 Nisan Pazar at yarışı sonuçları için tıklayınız.




Son Güncelleme: 11.04.2021 16:41
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