TJK 11 Nisan 2021 Pazar Adana ve İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

At yarışı heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde her yıl Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen ve klasik haline gelen at yarışlarına olan ilgi her geçen gün artıyor.
At yarışı severler yarışlara kupon yaparak maddi kazançta elde edebiliyor. Ganyan tutkunları her gün gerçekleşen yarış sonuçlarını heyecanla takip ediyor.
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11 Nisan Pazar at yarışı sonuçları
11 Nisan Pazar günü Adana ve İzmir’de gerçekleşecek at yarışları akşamüzeri tamamlanacak. Yarışlara kupon yapan binlerce kişi yarış sonuçların heyecanla bekliyor. Yarışlar tamamlandığında sonuçları haberimizde bulabilirsiniz.
Son Güncelleme: 11.04.2021 16:41