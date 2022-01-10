İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

TJK 10 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören TJK at yarışı sonuçları haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 10 Ocak 2022 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:30
TJK 10 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

10 Ocak Pazartesi at yarışı sonuçları

10 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

10 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 10.01.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
TJK 10 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Baht Oyunu dizisi takı ve elbiseleri nereden ?
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?
Ada Masalı dizisi Nehir kim?
Aidatsız kredi kartı veren bankalar hangileridir?
A101 aktüel ürünler nelerdir?
Cam Tavanlar dizisindeki şef garson Şinasi gerçekte kim?
En iyi Kore dizileri hangileri? IMDb sıralamasına göre en iyi Kore dizileri
Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?
30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında ne var?
Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?
10 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!
Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları
İhracatçı Kobilere sevindiren haber! Kobilere kredi desteği verileceği açıklandı
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.