TJK 1 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına olan ilgi giderek artıyor. At yarışı tutkunları yarışları heyecanla takip ederken, ganyan oynayarak para kazanmak isteyen binlerce kişi yarış sonuçlarını merak ediyor.

1 Nisan 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı İzmir ve Şanlıurfa koşularıyla devam ediyor. Yarışlar TJK TV ve TAY TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

1 Nisan 2021 at yarışı sonuçları

1 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan İzmir ve Şanlıurfa yarışları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında at yarışı sonuçlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

Ayrıca at yarışı heyecanı bu yıl pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleşse de, yarışlar Tay TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak ekranlara getiriliyor.

TJK 1 Nisan at yarışı sonuçları için tıklayınız.