THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? 2021 Anadolu Efes Fenerbahçe muhtemel rakipleri

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu THY Euroleague’de temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko son sekiz takım arasına kalmayı garantiledi.

Gruplardaki maçlarda başarılı bir performans sergileyen iki takımımızda adına son sekize yazdırırken, muhtemel rakipleri de merak konusu oldu.

2021 THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe Beko, Almanya’nın Bayen Münih takımını 77-68 yenerek üst üste 6.kez adını çeyrek finale yazdırmaya başardı. İki temsilcimizin yanı sıra İspanya’dan Barcelona, Rusya’dan CSK Moskova, İtalya’dan Armani Exchange Milan takımları çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Euroleague’de bu yıl çeyrek final maçları 28-30 Mayısıs tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşecek. Buradaki maçlarda turu geçen ekipler adlarını Final Four (Dörtlü Final) eşleşmelerine yazdıracak.

Şuanda ligde Anadolu Efes üçüncü sırada yer alıyor ve saha avantajını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Beko ise ligde son iki maç kala beşinci sırada yer alsa da dördüncü sıraya yükselebilir.