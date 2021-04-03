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THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? 2021 Anadolu Efes Fenerbahçe muhtemel rakipleri

THY Euroleague’de çeyrek finale az bir süre kaldı. Ülkemizi Euroleague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil ediyor. Basketbol severler ise THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman ve 2021 Anadolu Efes ile Fenerbahçe muhtemel rakiplerini merak ediyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:44
THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? 2021 Anadolu Efes Fenerbahçe muhtemel rakipleri
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Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu THY Euroleague’de temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko son sekiz takım arasına kalmayı garantiledi.

Gruplardaki maçlarda başarılı bir performans sergileyen iki takımımızda adına son sekize yazdırırken, muhtemel rakipleri de merak konusu oldu.

Fenerbahçe Beko, Almanya’nın Bayen Münih takımını 77-68 yenerek üst üste 6.kez adını çeyrek finale yazdırmaya başardı. İki temsilcimizin yanı sıra İspanya’dan Barcelona, Rusya’dan CSK Moskova, İtalya’dan Armani Exchange Milan takımları çeyrek finale kalmayı garantiledi.

2021 THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

Euroleague’de bu yıl çeyrek final maçları 28-30 Mayısıs tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşecek. Buradaki maçlarda turu geçen ekipler adlarını Final Four (Dörtlü Final) eşleşmelerine yazdıracak.

Şuanda ligde Anadolu Efes üçüncü sırada yer alıyor ve saha avantajını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Beko ise ligde son iki maç kala beşinci sırada yer alsa da dördüncü sıraya yükselebilir.



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueFenerbahçe BekoAnadolu Efes
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