THY EuroLeague 8. hafta fikstürü!

Türk Hava Yolları Turkish Airlines Euroleague’de 8. Hafta heyecanı 12 Kasım 2020 Cuma itibari ile başlıyor. Basketbol severlerin araştırmalarında ise fikstür merak ediliyor. Türk takımlarının deplasmanda olduğu haftada Fenerbahçe Barcelona ile, Anadolu Efes ise Panathinaikos ile karşılacak.

12 Kasım Perşembe

20:00 CSKA Moskova - Baskonia

22:00 Olympiakos - ALBA Berlin

22:05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

13 Kasım Cuma

23:00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko

20:00 Khimki Moskova - Olimpia Milano

21:00 Kızılyıldız - Real Madrid

22:00 Panathinaikos - Anadolu Efes

22:30 Bayen Münih - Valencia Basket

22:45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg