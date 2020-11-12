THY EuroLeague 8. hafta fikstürü!

Türk Hava Yolları Turkish Airlines Euroleague’de 8. Hafta heyecanı 12 Kasım 2020 Cuma itibari ile başlıyor. Basketbol severlerin araştırmalarında ise fikstür merak ediliyor. Türk takımlarının deplasmanda olduğu haftada Fenerbahçe Barcelona ile, Anadolu Efes ise Panathinaikos ile karşılacak.
12 Kasım Perşembe
20:00 CSKA Moskova - Baskonia
22:00 Olympiakos - ALBA Berlin
22:05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
13 Kasım Cuma
20:00 Khimki Moskova - Olimpia Milano
21:00 Kızılyıldız - Real Madrid
22:00 Panathinaikos - Anadolu Efes
22:30 Bayen Münih - Valencia Basket
22:45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg
Son Güncelleme: 12.11.2020 22:47