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THY EuroLeague 8. hafta fikstürü!

THY Turkish Airlines EuroLeague maçlarında 8. hafta heyecanı devam ediyor. Basketbol severler 8. hafta maç fikstürünü araştırırken temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes bu hafta deplasmanda olacak.

12 Kasım 2020 Perşembe 22:47
THY EuroLeague 8. hafta fikstürü!
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Türk Hava Yolları Turkish Airlines Euroleague’de 8. Hafta heyecanı 12 Kasım 2020 Cuma itibari ile başlıyor. Basketbol severlerin araştırmalarında ise fikstür merak ediliyor. Türk takımlarının deplasmanda olduğu haftada Fenerbahçe Barcelona ile, Anadolu Efes ise Panathinaikos ile karşılacak.

12 Kasım Perşembe

20:00 CSKA Moskova - Baskonia

22:00 Olympiakos - ALBA Berlin

22:05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas


23:00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko

13 Kasım Cuma

20:00 Khimki Moskova - Olimpia Milano

21:00 Kızılyıldız - Real Madrid

22:00 Panathinaikos - Anadolu Efes

22:30 Bayen Münih - Valencia Basket

22:45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 22:47
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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague8.haftaFikstür
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