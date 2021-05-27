İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

THY Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli olacak

THY Avrupa Lig Final-Four heyecanı Almanya’da yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four için Almanya’ya gitti. THY Eurolig’de şampiyon Almanya’da belli olacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:35
THY Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli olacak
Takip Et:

Avrupa’nın en büyük basketbol tunuvası olarak kabul edilen Türk Hava Yolları Avrupa Ligi heyecanı Final-Four ile devam ediyor. Final-Four’a ülkemizden Anadolu Efes, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve Rusya'dan CSKA Moskova kalmayı başarmıştı. Bu kapsamda takımlar arasında rekabet büyük bir heyecana sahne olacak.

THY Avrupa Lig Final-Four heyecanı Almanya’da yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four için Almanya’ya gitti. THY Eurolig’de şampiyon Almanya’da belli olacak. Tunuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım Real Madrid olarak dikkat çekiyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 8 şampiyonluk elde etti. Ülkemizde kupayı kaldıran tek takım ise Fenerbahçe olmuştu. Bu sezon Final-Four’a kalmayı başaran Anadolu Efes’in kupayı ülkemize getirmesini ve bizi mutlu etmesini diliyoruz.


Son Güncelleme: 27.05.2021 11:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiAnadolu EfesFinal-FourAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Popüler Haberler

Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle - Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Maraşlı 20. bölüm fragman izle - Maraşlı 31 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 591. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Kanal D
Savaşçı 107. bölüm fragmanı izle - Savaşçı 29 Mayıs 2021 Cumartesi özeti
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı izle - Kuruluş Osman 2 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm Fragmanı – 1 Haziran 2021 Salı
Gönül Dağı 30. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT1
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. Bölüm fragmanı izle
Çukur 130. Bölüm Fragmanı – 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir yaşı ve oynadığı diziler
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler
27 Mayıs 1960 askeri muhtırası ve darbesi nedir? 27 Mayıs Darbesini kim yaptı, darve nedenleri nelerdir?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Bugün hangi maçlar var? 27 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Bu akşam hangi diziler var? 27 Mayıs 2021 Perşembe Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.