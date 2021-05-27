THY Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli olacak

THY Avrupa Lig Final-Four heyecanı Almanya’da yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four için Almanya’ya gitti. THY Eurolig’de şampiyon Almanya’da belli olacak. Tunuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım Real Madrid olarak dikkat çekiyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 8 şampiyonluk elde etti. Ülkemizde kupayı kaldıran tek takım ise Fenerbahçe olmuştu. Bu sezon Final-Four’a kalmayı başaran Anadolu Efes’in kupayı ülkemize getirmesini ve bizi mutlu etmesini diliyoruz.
Son Güncelleme: 27.05.2021 11:35