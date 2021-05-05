İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyon’un aldığı kararlar doğrultusunda yeni gelişmeler geldi. Her konudan gerçeklerin ön planda olacağı düzenlemeler başlatıldı. Futbol sevenlerinin aldığı haberin ayrıntılar merak konusu oldu. İşte TFF’nin aldığı karar hakkında merak edilenler haberimizde

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:28
TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor
Takip Et:

TFF tarafından alınan karar doğrultusunda gözler yapılacak olan resmi açıklamaya çevrildi. Tahkim Kurulu kararının konusu gerçeklerin açıklanacağı yönünde oldu. Herkesin merakla beklediği kararın üzerine mayıs ayından vatandaşlara sunulacağı duyuruldu.

Federasyon tarafından yapılan açıklama;

‘’TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan gerçeklerin açığa çıkması konusunda işemler devam ediyor. bu karaın ayrıntıları vatandaşlarımızla mayıs ayından sonra buluşacağı ve TFF’ye bağlı olan intenet sitesi üzerinden www.tff.org’dan gerekli paylaşımlar yapılacaktır.

Alınan kararların üzerine gizlilik şartlarının da dikkat edildiği belirtildi. Düzenlemelerin devam etmesi halinde bilgilerinde saklı tutulacağı bilinmekte. Tahkim Kurulu Talimatı 16. Maddesine göre TFF’nin intenet sitesindeki Tahkim Kuruluna bağlı olan sayfada er alacaktır.

Gerçeklerin açığa çıkması olarak adlandırılan bu kararın herkes tarafından anlaşılabilir olması için geçtiğimiz zamanlara ait gerekçeli kararlar üzerinden önek verilecektir. Herkesin sabırsızlıkla mayıs ayını beklemesiyle alınan kararları intenet site üzerinden bulaşılabilir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TFFSporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor
Show Tv Bir Şansım Olsa yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov'un yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Gerçek adı nedir? Şener Savaş hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Sadakatsiz dizisindeki Mert karakteri kimdir? Erdem Vurdem nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz'e katılan Olcay Yusufoğlu Kimdir? Serap Şenlik karakteri kimdir?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy hakkında bilgiler
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
1500 tl ye alınabilecek cep telefonları listesi
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı 26. bölümünde neler olacak?
Borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Sinem Karel yer aldığı dizi ve film yapımları
Rüyada babasının öldüğünü ne demektir? Doğum veya babasının öldüğünü rüyasının tabiri ve anlamı
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.