TFF'den Şaşırtan Karar Geldi. Gerçekler Ortaya Çıkıyor

TFF tarafından alınan karar doğrultusunda gözler yapılacak olan resmi açıklamaya çevrildi. Tahkim Kurulu kararının konusu gerçeklerin açıklanacağı yönünde oldu. Herkesin merakla beklediği kararın üzerine mayıs ayından vatandaşlara sunulacağı duyuruldu.

Federasyon tarafından yapılan açıklama;

‘’TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan gerçeklerin açığa çıkması konusunda işemler devam ediyor. bu karaın ayrıntıları vatandaşlarımızla mayıs ayından sonra buluşacağı ve TFF’ye bağlı olan intenet sitesi üzerinden www.tff.org’dan gerekli paylaşımlar yapılacaktır.

Alınan kararların üzerine gizlilik şartlarının da dikkat edildiği belirtildi. Düzenlemelerin devam etmesi halinde bilgilerinde saklı tutulacağı bilinmekte. Tahkim Kurulu Talimatı 16. Maddesine göre TFF’nin intenet sitesindeki Tahkim Kuruluna bağlı olan sayfada er alacaktır.

Gerçeklerin açığa çıkması olarak adlandırılan bu kararın herkes tarafından anlaşılabilir olması için geçtiğimiz zamanlara ait gerekçeli kararlar üzerinden önek verilecektir. Herkesin sabırsızlıkla mayıs ayını beklemesiyle alınan kararları intenet site üzerinden bulaşılabilir.