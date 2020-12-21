TFF'den flaş açıklama! Lig'in 2'inci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı uygulanacak

Statü ve Talimatlar hakkında yapılan değişiklik ile birlikte alınan yeni karar hakkında açıklama yapan TFF, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk müsabakasından itibaren geçerli olmak üzere, Kovid-19 testi sonuçlarına göre çıkan pozitif vakalardan dolayı maç ertelemeleri yapılmayacağı 'Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı' uyarınca göre en az 9 kişi ile sahaya çıkabilecekleri, oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde ise takım olarak hükmen mağlup sayılacaklarını ifade etti.
Son Güncelleme: 21.12.2020 19:01