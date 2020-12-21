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TFF'den flaş açıklama! Lig'in 2'inci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı uygulanacak

TFF'den alınan bir kararda Süper Lig takımlarında oyuncu sayısı 9'un altına düşen ve maça çıkamayan takımlar hakkında 'hükmen yenilgi' sisteminin uygulanacağı bildirildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:01
TFF'den flaş açıklama! Lig'in 2'inci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı uygulanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2'inci yarısı için alınan bir kararı duyurdu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle A takımında bulunan takımların oyuncu sayılarının 9'un altına düşmesi ve bu sebep dahilinde maça çıkamamasında 'hükmen yenilgi' kararının devreye alınacağı bildirildi. Mevcut uygulama kapsamında karşılaşma oynayamayacak olan takım hükmen mağlup sayılacak.

Statü ve Talimatlar hakkında yapılan değişiklik ile birlikte alınan yeni karar hakkında açıklama yapan TFF, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk müsabakasından itibaren geçerli olmak üzere, Kovid-19 testi sonuçlarına göre çıkan pozitif vakalardan dolayı maç ertelemeleri yapılmayacağı 'Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı' uyarınca göre en az 9 kişi ile sahaya çıkabilecekleri, oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde ise takım olarak hükmen mağlup sayılacaklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
TFFSüper LigHükmen Yenilgi Kararı
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