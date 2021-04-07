TFF ve Kulüpler Birliği anlaştı: Futbol dünyası için aşı kararı!

Kulüpler Birliği Vakfı yetkilileri Maslak'ta bulunan binasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu ağırladılar. Burada yapılan toplantıda koronavirüs salgına karşı geliştirilen aşı uygulamaları konusu ele alınırken futbol camiası için önemli bir karar alındı.
Toplantının hemen ardında bir açıklama yapan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, en alt ligden başlayarak en üst lig oyuncuları ile birlikte teknik personelde dahil olmak üzere tüm futbol camiasının 1 ay içinde koronavirüs aşılarının yapılacağını söyledi.
Son Güncelleme: 07.04.2021 22:05