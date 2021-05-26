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TFF, takımların küme düşmesi kararında geri adım atmıyor!

TFF'ye sunulan küme düşmelerinin kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi. Konuyla ilgili geri adım atmayacak olmayacak olan TFF'den resmi bir açıklama bekleniyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:46
TFF, takımların küme düşmesi kararında geri adım atmıyor!
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2020-2021 sezonunu tamamlayan Spor Toto Süper Lig'de BB. Erzurumspor ile Denizlispor, küme düşmüştü. Takımların küme düşmemesi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir talepte bulunulmuştu. TFF'nin söz konusu talebe karşılık ret cevabı verdiği ve federasyonun bu konuda tavrının net olduğu öğrenildi. 

Geçtiğimiz günlerde Başkan Nihat Özdemir, bir açıklama yapmış ve açıklamasında önümüzdeki sezonda yine 4'er takımın düşürülmesi gibi bir planlamalarının olduğunu söylemişti. Özdemir konuşmasında ayrıca, 2 yıl içerisinde de ligleri tekrar 18 takımla oynatmayı düşündüklerini söylemişti.

Spor camiasında ise BB. Erzurumspor'un talebini sunmasının hemen ardından Denizlispor'un da 'küme düşme kaldırılsın' talebi sunduğu öğrenilirken TFF'nin küme düşürülmemesi ile  ilgili bir kararları olmadıkları ve gelen talepleri de bu yönde geri çevirdikleri belirtildi. TFF'nin ayrıca bununla ilgili gerçekleştirilen başvurular üzerine, başka takımların da iptal talebiyle ilgili bir başvuru yapma ihtimallerini bekleyeceği ve tüm başvuruların alınmasının ardından resmi bir açıklama yapılarak küme düşme kararının kaldırılmasının gerçekleşmeyeceğini kulüplere bildireceği öğrenildi.


Son Güncelleme: 26.05.2021 18:46
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