TFF, Süper Lig'in 25. Haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

TFF’de 25. Hafta fikstürü merak edilmeye devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem kurulu 25. Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri kesinleşti. Hakemlerin açıklanması sonrasında futbol severler hakemleri araştırmaya başladı.
Süper Lig 25. Hafta hakemleri
12 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
13 Şubat Cumartesi
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu