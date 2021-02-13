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TFF, Süper Lig'in 25. Haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!

TFF MHK tarafından yapılan açıklamalar ile Süper Lig'in 25. hafta hakemleri belirlendi. Açıklamalar sonrasında futbol severler 25. haftada görev alacak hakemleri merak etmeye başladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:35
TFF, Süper Lig'in 25. Haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!
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TFF’de 25. Hafta fikstürü merak edilmeye devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem kurulu 25. Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri kesinleşti. Hakemlerin açıklanması sonrasında futbol severler hakemleri araştırmaya başladı.

Süper Lig 25. Hafta hakemleri

12 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

13 Şubat Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:35
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TFFMerkez Hakem Kurulu25. HaftaSüper LigHakemlerAçıklamaBelirlendi
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