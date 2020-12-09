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TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı

Medipol Başakşehir antrenörü Webo’ya yapılan ırkçı söylemin ardından birçok spor kulübünden tepki geldi. Türkiye Futbol Federasyonu yapılan ırkçı söyleme karşı bu hafta oynanacak maçlarda ırkçılık karşıtı pankartların kullanılmasına karar verdi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:50
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Grup maçı kapsamında temsilcimiz Medipol Başakşehir Paris Saint Germain’e konuk olmuştu. Dün gece oynanan maç 4.hakemin temsilcimizin teknik ekibindeki Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sonucu maç durmuş, alınan karar sonrası ertelenmişti.

Webo’ya yapılan çirkin söylemin ardından birçok spor kulübünden Webo’ya destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ise 14 Aralık Pazartesi günü Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında Türkçe be İngilizce olacak şekilde “ırkçılığa hayır” pankartları yerleştirilecek.



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:50
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BaşakşehirTFF
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