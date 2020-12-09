TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Grup maçı kapsamında temsilcimiz MedipolParis Saint Germain’e konuk olmuştu. Dün gece oynanan maç 4.hakemin temsilcimizin teknik ekibindeki Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sonucu maç durmuş, alınan karar sonrası ertelenmişti.

Webo’ya yapılan çirkin söylemin ardından birçok spor kulübünden Webo’ya destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ise 14 Aralık Pazartesi günü Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında Türkçe be İngilizce olacak şekilde “ırkçılığa hayır” pankartları yerleştirilecek.