TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig’in 32. Haftası kıyasıya çekişmelerle son bulurken futbol severler 33. Haftada maçlarda düdük çalacak hakemleri merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında hakemler araştırılmaya başlandı.
Galatasaray’ın 33. Haftayı bay geçeceği belirtilirken haftada görev alacak tüm hakemler açıklandı.
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe
16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya