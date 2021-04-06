İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken 33. hafta hakemleri açıklandı. TFF Süper Lig 33. Hafta maçlarını yönetecek hakemler araştırılırken futbol severler de düdük çalacak hakemleri araştırmaya başladı.

06 Nisan 2021 Salı 13:30
TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
Takip Et:

Süper Lig’in 32. Haftası kıyasıya çekişmelerle son bulurken futbol severler 33. Haftada maçlarda düdük çalacak hakemleri merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında hakemler araştırılmaya başlandı.

Galatasaray’ın 33. Haftayı bay geçeceği belirtilirken haftada görev alacak tüm hakemler açıklandı.

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TFFSüper Lig33. HaftaHakemlerAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?
Fenerbahçe sonraki maçı hangi gün, kiminle? Malatya FB maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe sonraki maçı hangi gün, kiminle? Malatya FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Popüler Haberler

SGK ölüm yardımı başvuru şartları nelerdir? Cenaze yardım ödemesi kimlere verilir?
Hangi hastalar malulen emekli olabilir? 2021 Malulen emekli çalışabilir mi?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? 2021 Emekli maaşım nasıl yükselir
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Ehliyet alımına nasıl başvurulur? 2021 ehliyet nasıl çıkarılır?
Seyhan Şaşko kimdir? Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Rüyada et görmek anlamı ve yorumu
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
Seksenler 474. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
Süper Lig'de 33. hafta maçları yayın günleri ve saatleri
BMW X1 özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 fiyatları ne kadar?
Fizyoterapist maaşı ne kadar? 2021 Fizyoterapistlik görevleri ve aldıkları maaşları
Kredi sicil affı nasıl başvurulur? 2021 Kredi sicil affı ne zaman yürürlüğe girecek?
MEB 2021 LGS başvuruları başladı mı? LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.