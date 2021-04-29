TFF, liglerde yeni sezonun ne zaman başlayacağını açıkladı! Futbolda 2021-2022 sezon tarihi belirlendi

Futbol profesyonel liglerde 2021-2022 sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceği kesinleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, TFF yönetim Kurulu tarafından düzenlenen toplantı esnasında Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig’in 2021-2022 sezonuna ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği belirlendiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezon başlangıcı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihinde oynayacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

Süper Lig mücadeleleri 23 Mayısıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezonsa 15 Mayısıs 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 2. Lig'de mücadeleler 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlarla başlarken, normal sezonda 30 Nisan 2022'de tamamlanacak.

Misli.com 3. Lig'deyse yeni sezon başlangıç tarihiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele tarihleri ve sezon planlamalarının tamamıysa daha sonralar ilan edilecektir.