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TFF hakemleri açıkladı! Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hakemi belirlendi!

Süper Lig'in 21. haftası tüm heyecanı ile devam ederken TFF hakemleri açıklamaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın hakemi açıklanırken pek çok taraftar araştırmalarına hız verdi.

24 Ocak 2021 Pazar 00:48
TFF hakemleri açıkladı! Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hakemi belirlendi!
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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 21. Hafta hakemlerini açıklarken Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasının hakemi araştırılmaya başladı.

TFF tarafından yapılan açıklamalarda Yeni Malatyaspor – Galatasaray arasında oynanacak maçı hakeminin Ali Palabıyık olacağı belirtildi.

39 yaşındaki FIFA kokartlı hakem bu sezon Galatasaray’ın sadece Fenerbahçe ile oynadığı derbide düdük çalmıştı. Maç 0-0 berabere biterken Ali Palabıyık kariyeri boyunca Galatasaray’ın 26 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik istatistik sergiledi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:48
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TFFYeni MalatyasporGalatasarayHakemAçıklamaKim
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