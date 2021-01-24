TFF hakemleri açıkladı! Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hakemi belirlendi!

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 21. Hafta hakemlerini açıklarken Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasının hakemi araştırılmaya başladı.
39 yaşındaki FIFA kokartlı hakem bu sezon Galatasaray’ın sadece Fenerbahçe ile oynadığı derbide düdük çalmıştı. Maç 0-0 berabere biterken Ali Palabıyık kariyeri boyunca Galatasaray’ın 26 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik istatistik sergiledi.
Son Güncelleme: 24.01.2021 00:48