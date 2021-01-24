TFF hakemleri açıkladı! Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hakemi belirlendi!

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 21. Hafta hakemlerini açıklarken Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasının hakemi araştırılmaya başladı.

tarafından yapılanlarda Yeni Malatyaspor – Galatasaray arasında oynanacak maçı hakeminin Ali Palabıyık olacağı belirtildi.

39 yaşındaki FIFA kokartlı hakem bu sezon Galatasaray’ın sadece Fenerbahçe ile oynadığı derbide düdük çalmıştı. Maç 0-0 berabere biterken Ali Palabıyık kariyeri boyunca Galatasaray’ın 26 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik istatistik sergiledi.