TFF duyurdu: Türkiye-Letonya milli maçına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacak!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemelerinde G Grubu maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Salı günü İstanbul'da Letonya'yı ağırlayacak. 30 Mart tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çıkılacak müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) flaş bir seyirci duyurusu yayınlandı.

TFF tarafında yapılan yazılı açıklamada Türkiye ve Letonya milli takımları arasında Atatürk Olimpiyat Stadın'da oynanacak olan müsabakada stada kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci kabul edileceği bildirildi.a yönelik özel olarak gerçekleştirilecek uygulamada, UEFA ile TFF Sağlık Kurulunun protokollerinde belirlenmiş olan tüm sağlık tedbirlerinin uygulanacağı ve stada girişlerde HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye-Letonya milli maçının biletleri ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra ilan edileceğinin belirtildiği açıklamada stada yaklaşık olarak 11 bin 500 taraftarın gelebileceği kaydedildi.