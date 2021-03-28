TFF duyurdu: Türkiye-Letonya milli maçına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacak!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemelerinde G Grubu maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Salı günü İstanbul'da Letonya'yı ağırlayacak. 30 Mart tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çıkılacak müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) flaş bir seyirci duyurusu yayınlandı.
Türkiye-Letonya milli maçının biletleri ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra ilan edileceğinin belirtildiği açıklamada stada yaklaşık olarak 11 bin 500 taraftarın gelebileceği kaydedildi.
Son Güncelleme: 28.03.2021 21:36