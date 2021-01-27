TFF Başkanı Özdemir'den flaş açıklama! Seyircili maçlar için tarih verdi

Pandemi nedeniyle Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmesi sonrası bir çok spor severin aklında yeniden ne zaman seyircili oynanacağı ile ilgili sorular oluşmaya başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, son dakika açıklaması yaparak lig maçlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşırken seyircili maç için de yakın gelecek tarihi verdi.

TFF BAşkanı Nihat Özdemir, pandemi nedeniyle kulüplerinde büyük zararlara uğradığını, bu güne kadar toplam zararın neredeyse 1,2 milyar TL olduğunu açıklarken ulaştığını söyledi. 4 büyük takım başta olmak üzere Lig'de bulunan diğer kulüplerinde mali anlamda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Özdemir, kulüplerin gelirlerinde yaklaşık yüzde 40 oranında kayıp olduğunu vurgulayarak Meclise sunulan spor kulüpleri yasasının kabulü sonrası kulüp yöneticilerini borçlandırmadan kurtaracağını ve kulüplerin bir nebze de olsa rahatlayacağını kaydetti.

Gündemlerinde Spor ekonomisinin sürekli konuşulduğunu söyleyen Başkan Özdemir, futbol karşılaşmalarının seyircili oynanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve Mart ayından itibaren seyircili maç oynatmayı hedeflerini duyurdu.

Süper Lig maçlarında seyircili devam etmek istediklerini ifade eden Başkan Nihat Özdemir, aşılama uygulamalarının büyük rakamlara ulaşması halinde yüzde 30 veya 35 kapasiteyle stadyumlara çıkabileceklerine dikkat çekerek, aşılamanın istenildiği gibi gitmesiyle birlikte Mart 15’e kadar seyircili ama genel oranda aşılı seyirci tercih edileceğini belirtti. Söz konusu planlamalarıyla ilgili kararın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından verileceğini vurgulayan Özdemir, gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte düzen ve intizam içinde maçları seyircili oynatmaya başlayabileceklerini kaydetti.