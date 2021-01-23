TFF 21. Hafta Süper Lig hakemlerini duyurdu! Beşiktaş'ın maçını Ali Şansalan yönetecek!

Lider Beşiktaş’ın 24 Ocak tarihinde Göztepe ile karşılaşacağı maç öncesi araştırmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu yeni haftanın hakemlerini açıkladı. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşacağı lig müsabakasının hakemi Ali Şansalan olarak açıklanırken yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal olacak.
Süper Lig 21. Hafta hakemleri
23 Ocak 2021
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 M.Başakşehir-Ç.Rizespor Ümit Öztürk
24 Ocak 2021
13.30 İH Konyaspor-FT Antalyaspor T.Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Göztepe Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-A. Hatayspor Fırat Aydınus
25 Ocak 2021
16.00 Kasımpaşa-DG Sivasspor Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor Alper Ulusoy
19.00 A.Alanyaspor-MKE Ankaragücü Cüneyt Çakır