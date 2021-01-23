TFF 21. Hafta Süper Lig hakemlerini duyurdu! Beşiktaş'ın maçını Ali Şansalan yönetecek!

Lider Beşiktaş’ın 24 Ocak tarihinde Göztepe ile karşılaşacağı maç öncesi araştırmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu yeni haftanın hakemlerini açıkladı. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşacağı lig müsabakasının hakemi Ali Şansalan olarak açıklanırken yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal olacak.

Süper Lig 21. Hafta hakemleri

23 Ocak 2021

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 M.Başakşehir-Ç.Rizespor Ümit Öztürk

24 Ocak 2021

13.30 İH Konyaspor-FT Antalyaspor T.Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ali Palabıyık

16.00 Denizlispor-Fatih Karagümrük Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-A. Hatayspor Fırat Aydınus

25 Ocak 2021

16.00 Kasımpaşa-DG Sivasspor Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor Alper Ulusoy

19.00 A.Alanyaspor-MKE Ankaragücü Cüneyt Çakır