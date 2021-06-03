TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi

Transfer sezonuyla alakalı son gelişmeler netlik kazandı. Taraftarların merak içinde bekledikleri açıklama TFF’dan geldi. TFF tarafından yapılan açıklamada 1. transfer ile tescil dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında önemli bilgiler verildi.

2021 transfer sezonu ne zaman başlayacak?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi 10 Haziran tarihinde başlayarak 1 Eylül tarihinde bitecek.

Kış transfer dönemide 5 Ocak 2022’de başlayarak 1 Şubat 2020 tarihinde bitecek.

Lig tarihleri ise şu şekilde; Süper Lig ve TFF 1. Lig 13-14-15-16 Ağustos’ta yapılacak karşılaşmalar ile başlıyor. Karşılaşmalar 23 Mayıs 2022’de bitecekken, 1. Lig normal sezonu ise 15 Mayıs 2022’de tamamlanmış olacak.