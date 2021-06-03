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TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi

Futbolseverler tarafından son zamanlarda en çok araştırılan konu transfer sezonunun ne zaman başlayacağı oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen 1. transfer ile tescil dönemiyle ilgili beklenen açıklama TFF’den geldi. İşte merakla beklenen transfer sezonunu dair detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 18:44
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
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Transfer sezonuyla alakalı son gelişmeler netlik kazandı. Taraftarların merak içinde bekledikleri açıklama TFF’dan geldi. TFF tarafından yapılan açıklamada 1. transfer ile tescil dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında önemli bilgiler verildi.

2021 transfer sezonu ne zaman başlayacak?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi 10 Haziran tarihinde başlayarak 1 Eylül tarihinde bitecek.

Kış transfer dönemide 5 Ocak 2022’de başlayarak 1 Şubat 2020 tarihinde bitecek.

Lig tarihleri ise şu şekilde; Süper Lig ve TFF 1. Lig 13-14-15-16 Ağustos’ta yapılacak karşılaşmalar ile başlıyor. Karşılaşmalar 23 Mayıs 2022’de bitecekken, 1. Lig normal sezonu ise 15 Mayıs 2022’de tamamlanmış olacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 18:44
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