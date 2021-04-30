TFF, 2021-2022 sezonu maçlar ne zaman başlayacak? Süper Ligde yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

Pandemiden dolayı Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maçlar sıkı bir takvimde devam etmektedir. 2020-2021 sezonunun bitimine çok az kaldı. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

TFF, gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağını duyurdu. Süper Lig ve TFF 1.Lig 13,14,15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde başlayacağı bildirildi. Süper Lig’in yeni sezonu 23 Mayısıs 2022 tarihinde bitecek. TFF 1.Lig ise 15 Mayısıs 2022’de bitecek.

Alt liglerin de yeni sezon tarihleri belli oldu

Misli.com 2.Lig’de maçlar 4-5 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Sezon 30 Nisan 2022’de bitecek. 3.Lig’in başlama tarihi henüz belirlenmedi. İlerleyen günlerde başlangıç belirlenecek. Ayrıca Ziraat Kupası maçları da yeni sezonun başında belirlenecektir.