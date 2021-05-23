TFF 1.Lig play-off final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
Altay ve Altınordu , TFF 1.Lig play-off mücadelesinde finale kaldı. İki İzmir ekibinden biri Süper Lig'e yükselecek. TFF, Final maçının tarihini ve nerede oynanacağını açıkladı. TFF 1.Lig play-off final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte TFF 1.Lig play-off final maçıyla ilgili gelişmeler...
23 Mayıs 2021 Pazar 16:40
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Altay ve Altınordu ,TFF 1.Lig’de play-off mücadelesinde finale kaldı. TFF, maç gününü ,saatini ve maçın nerede oynanacağını açıkladı.
TFF 1.Lig play –off final maçı , 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20:00’de oynanacak.
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