TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belirlendi! TFF 1. Lig ve 2. Lig hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği hakemler merak edilmeye başlandı.
21. hafta Süper Lig hakemleri
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
14 Şubat Pazar:
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol
Son Güncelleme: 13.02.2021 19:37