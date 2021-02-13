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TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belirlendi! TFF 1. Lig ve 2. Lig hakemleri açıklandı!

TFF tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 1. Lig ve 2. Lig hakemleri belirlendi. Açıklamalar sonrasında pek çok futbol sever hakem araştırmalarına hız verdi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:37
TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belirlendi! TFF 1. Lig ve 2. Lig hakemleri açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun belirlediği hakemler merak edilmeye başlandı.

21. hafta Süper Lig hakemleri

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:37
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TFFHakemAçıklamaBelirlendi
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