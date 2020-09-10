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TFF 1. Lig yeniden TRT'de

TFF 1. Lig yayınları yeniden TRT ekranlarında olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ile TRT arasındaki anlaşma açıklandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:05
TFF 1. Lig yeniden TRT'de
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TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu değişti. TFF ile Digitürk arasında anlaşma son buldu. Anlaşmanın iptalinin ardından TRT tekrardan TFF 1. Lig’in yayın haklarını satın aldı. Digitürk yöneticileri daha önce TFF 1. Lig’in yayın için karlı olmadığını açıklamıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig maçlarının yayın hakkı için TRT ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. TFF ve TRT arasında 1. Lig maçları için imzalar atıldı. Anlaşmaya göre TRT bünyesinde izleyicilerle buluşacak olan TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak yayınlanacak. TRT’den yapılan açıklamada TFF 1. Lig 2020 – 2021 sezonunun TRT’de olacağı açıklandı.

Ayrıca TFF ile Digitürk arasında Süper Lig özetleri için henüz anlaşma sağlanamadı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
TRTTFF 1. Lig
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