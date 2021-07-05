Tepkilere dayanamayan Cedi Osman, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı

FIBA Olimpiyat Elemelerinde katılan ve Kanada’da düzenlenen tunuvanın yarı final karşılaşmasına çıkan A Milli Basketbol takımı, final maçında Yunanistan’a 81-63 yenildi. Alınan mağlubiyetin ardından A Milliler olimpiyat şansını kaybederken basketbol severler yenilginin yankılarını sosyal medya hesaplarından sürdürmeye devam ettiler.

Yarı final maçında A Milli Takımımının Yunanistan'a yenilmesi ve rakip takımda Kostas Sloukas ve Nick Calathes haricinde hiçbir yıldız oyuncusu olmamasına rağmen rakibin A Milleri devirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

NBA’dan gelen başta Cedi Osman olmak üzere Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz’a basketbol severler sert eleştiriler aldı. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Yunanistan maçında sadece 4 sayı atarak büyük hayal kırıklığı yaratırken gelen tepkilere dayanamayan yıldız oyuncu çareyi Twitter ve Instagram hesaplarını kapatmakta buldu.