Telegram canlı maç yayını yapan kanallar

Telegram uygulaması son dönemlerin en çok dikkat çeken uygulamaları arasında yer almaktadır. Özellikle WhatsApp’ın gizlilik politikasında yaptığı değişikliklerden sonra Telegram milyonlarca kişi tarafından indirilerek kullanılmaya başlandı. Son dönemlerin en popüler uygulamaları arasında yer alan Telegram canlı maç yayınları yapıyor. Telegram canlı maç yayını kanallarını takip ederek canlı maç izlenebilmektedir.

Telegram Canlı Maç Yayını

Telegram üzerinden canlı maç yayını izleyebilirsiniz. Biz sizlere illegal siteleri önermiyoruz. Yasal çerçevede maçlarınızı izlemenizi önermekteyiz. Çünkü ücretli yayın yapan kuruluşların maçlarını yayınlarsanız veya izlerseniz yayın telif hakları yüzünden kapatılacaktır.

Telegram’ın arama kısmına izlemek istediğiniz maçı yazarsanız karşınıza birden çok seçenek çıkacaktır. Futbol severler bu yöntem aracılığıyla istedikleri maçı canlı olarak takip edebilme imkanına sahip olacaklar.

Telegram

Telegram, 2013 yılının Ağustos ayında kuruldu. En güvenli sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Mesajlaşma uygulamasıdır. Rusyalı Pavel Durov tarafından geliştirildi. Mobilde Android, iOS, Windows Phone, bilgisayarda ise Windows, OS X, Linux işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir. 2 GB kadar dosya gönderme imkanı sunar. Fotoğraf, ses, video, sticker ve mesaj gönderebilirsiniz. Şu sıralar 500 milyon kadar kullanıcı oranına ulaşmıştır.