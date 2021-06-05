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Tekrar Avrupa şampiyonu olmak temennimiz!

2021 CEV Avrupa Altın Ligi’nde art arda üçüncü kez dörtlü finale kalabilen A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Belarus mücadelesinden sonra açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:35
Tekrar Avrupa şampiyonu olmak temennimiz!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey,” C grubunda son 2 maça girerken grup lideri pozisyonuna gelerek dörtlü finali garantilemiş olduk” ifadelerini kullandı.

Önceki sene pandemi nedeniyle CEV Avrupa Altın Ligi’nin gerçekleşmediğini belirten Özbey;” Bu sene tekrar Altın ligdeyiz. Son şampiyon olarak burada bulunuyoruz. Grupta ilk 4 maçın tamamını kazanarak dörtlü finali garantilemiş olduk. Bu zamana kadar rakip takımlara sadece 1 set kaybettik. Genç oyuncuların fazlalıkta olduğu enerjik bir takımımız var. Voleybolcularımızın tamamı çok gururlandırmakla birlikte ilerisi için umut vericiler. Artık dörtlü finale geldik. Burada en güzel şekilde savaşarak tekrar şampiyon olma umudundayız. Bu başarıyı da yapabilecek durumdayız. Bu yolculukta bize her türlü desteği veren ve hep yanımızda olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a teşekkürü borç biliriz.


Son Güncelleme: 05.06.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
VoleybolErkekler
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