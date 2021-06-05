Tekrar Avrupa şampiyonu olmak temennimiz!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey,” C grubunda son 2 maça girerken grup lideri pozisyonuna gelerek dörtlü finali garantilemiş olduk” ifadelerini kullandı.

Önceki sene pandemi nedeniyle CEV Avrupa Altın Ligi’nin gerçekleşmediğini belirten Özbey;” Bu sene tekrar Altın ligdeyiz. Son şampiyon olarak burada bulunuyoruz. Grupta ilk 4 maçın tamamını kazanarak dörtlü finali garantilemiş olduk. Bu zamana kadar rakip takımlara sadece 1 set kaybettik. Genç oyuncuların fazlalıkta olduğu enerjik bir takımımız var. Voleybolcularımızın tamamı çok gururlandırmakla birlikte ilerisi için umut vericiler. Artık dörtlü finale geldik. Burada en güzel şekilde savaşarak tekrar şampiyon olma umudundayız. Bu başarıyı da yapabilecek durumdayız. Bu yolculukta bize her türlü desteği veren ve hep yanımızda olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a teşekkürü borç biliriz.