Teknik Direktör Ümit Karan eski takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Sezon sonu sözleşmesi bittikten sonra teklif gelmemesi üzerine hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Teknik Direktör Ümit Karan geçtiğimiz sezonlarda çalıştırdığı Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ümit Karan’ın menajeri Değer Okşar ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika’dan gelen teklifleri değerlendiren Karan eski takımı Shkupi ile anlaştı.

Konu hakkında, ‘Doğru kararın vererek Shkupi ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak istedim ve imzayı attım. Hem Galatasaray gibi köklü bir takımda hem de Türkiye'nin milli forması altında futbolculuk yapmış birisi olarak, tecrübelerimi ortaya koyup bu takımı şampiyon yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde etmek istiyorum. Oyuncularım, teknik ekibim ve kulüp yöneticilerimin desteği ile bunu başarabiliriz. Elimden gelenin fazlasını yaparak hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum.’ Açıklamalarında bulundu.