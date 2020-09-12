Teknik direktör Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Salgın hastalık korona virüs futbol dünyasında dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bir çok futbolcuda tespit edilen korona virüs hastalığı şimdide Beşiktaş takımının teknik direktör Sergen Yalçın'da da tespit edildi.

Bu hafta 2020 2021 süper lig maçlarının başalamasıyla birlikte , beşiktaş takımının tüm oyuncu ve teknik heyetine Trabzonspor maçı öncesi korona virüs testi yapıldı.

Tüm takıma yapılan korona virüs testleri sonucunda Beşiktaş takımının teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Hastalık ile ilgili her hangi bir sempton göstermeyen Yalçın,test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte kendini evinde izole ediyor.

Konuyla ilgili açıklama takımın doktor Dr. Tekin Kerem'den geldi.