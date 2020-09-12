İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Eski futbolcu ve Beşiktaş takımının teknik direktörü Sergen Yalçın'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.. Herhangi bir sempton göstermeyen Yalçın, evinde kendini izole ediyor..

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:43
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
Takip Et:

Salgın hastalık korona virüs futbol dünyasında dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bir çok futbolcuda tespit edilen korona virüs hastalığı şimdide Beşiktaş takımının teknik direktör Sergen Yalçın'da da tespit edildi.

Bu hafta 2020 2021 süper lig maçlarının başalamasıyla birlikte , beşiktaş takımının tüm oyuncu ve teknik heyetine Trabzonspor maçı öncesi korona virüs testi yapıldı.

Tüm takıma yapılan korona virüs testleri sonucunda Beşiktaş takımının teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın korona virüs testi pozitif çıktı.


Hastalık ile ilgili her hangi bir sempton göstermeyen Yalçın,test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte kendini evinde izole ediyor.

Konuyla ilgili açıklama takımın doktor Dr. Tekin Kerem'den geldi.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 11:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınKorona VirüsSergen Yalçın Korona Virüse Yakalandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin santraforu Frey'den galibiyet açıklaması!
Fenerbahçe'nin santraforu Frey'den galibiyet açıklaması!
Hatayspor Adama Traore'yi renklerine bağlıyor
Hatayspor Adama Traore'yi renklerine bağlıyor
Leeds United, teknik direktör Bielsa ile sözleşmesini 1 yıllığına uzattı
Leeds United, teknik direktör Bielsa ile sözleşmesini 1 yıllığına uzattı
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak olan Abdullah Avcı'ya Beşiktaşlı taraftarlar büyük tepki
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak olan Abdullah Avcı'ya Beşiktaşlı taraftarlar büyük tepki
2020-2021 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile karşılacak olan Trabzonspor'da hedef galibiyet
2020-2021 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile karşılacak olan Trabzonspor'da hedef galibiyet
İttifak Holding Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı
İttifak Holding Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı

Popüler Haberler

Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır? 2020
Altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM'de satışa sunulacak termosun özellikleri ve fiyatı
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Kuruluş Osman Konuralp kimdir? Kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? Eren Vurdem hakkında bilgiler
Türk Edebiyat tarihi dönemleri ve gelişim süreçleri
Yağlı saçlar için bakım ve şampuan önerileri
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Eylül 2020 Cumartesi
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Eylül 2020 Cumartesi
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Eylül 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.