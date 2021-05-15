Teknik direktör Sergen Yalçın bir ilke imza attı!

Süper Lig mücadelesi 2020-2021 sezonu son bulurken siyah beyazlılar sezonu başarı ile tamamladı. Takımın teknik direktörü Sergen Yalçın zorlu geçen sezonda gönül verdiği takıma tüm desteklerini sundu.

Süper Lig’in son gününde şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Göztepe’yi 2-0 yenerek 2021 sezonu şampiyonu oldu.

Teknik direktörlük kariyerindekez şampiyonluk sevincini yaşayan Yalçın hem futbolcu hem teknik direktör tarihinde böylelikle bir ilke imza atmış oldu.

Eski zamanlarda Beşiktaş’ta futbolculuk yaparak şimdi ise teknik direktör olan Sergen Yalçın takımı şampiyon olurken futbolculuk döneminde 3 kez şampiyonluk sevicini yaşamıştı. Uzun yıllardır gönül verdiği takıma teknik direktörlük yaparak şampiyon olmasına katkı sunan Yalçın, maç sonrasında sevinci kameralara yansıdı. Takımı ile kucaklaşan ve mutluluğu paylaşan Yalçın, Türk tarihinde futbol dünyasında ilki yaşayan kişiler arasında yer aldı.



