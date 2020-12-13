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Teknik direktör Fuat Çapa'nın testi pozitif çıktı!

Yapılan rutin kontroller doğrultusunda futbolcular, teknik heyet ve destek ekip de sürekli test olmaktadır. Rıza Çalımbay'ın ardından yapılan testler sonucunda Fuat Çapa'nın da Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

13 Aralık 2020 Pazar 20:36
Teknik direktör Fuat Çapa'nın testi pozitif çıktı!
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KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ FUAT ÇAPA KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Sivasspor’un teknik direktörü olarak görev yapan Rıza Çalımbay’dan sonra, Süper Lig ekiplerinden olan Kasımpaşa’da yapılan testler sonrasında teknik direktör Fuat Çapa’nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kasımpaşa Kulübü’nün teknik direktörü Fuat Çapa’nın covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Futbolcularımıza, destek ekibimize ve teknik heyetimize her hafta düzenli olarak yapılan Covid-19 testleri sonucunda, teknik direktörümüz Fuat Çapa’da pozitif bulguya rastlanmıştır.”

Tedaviye Başlandı

Hastalığının pozitif olduğu açıklanan başarılı teknik direktör Fuat Çapa için yapılan geçmiş olsun mesajına da yer verilen bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama doğrultusunda Çapa’nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerinin, kurallara uygun şekilde protokoller doğrultusunda başlandığı ifade edilmiştir. Teknik direktöre geçmiş olsun dileklerimizi iletip, bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz.

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:36
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Anahtar Kelimeler:
Fuat ÇapaTeknik DirektörKasımpaşa
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