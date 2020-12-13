Teknik direktör Fuat Çapa'nın testi pozitif çıktı!

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ FUAT ÇAPA KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
Sivasspor’un teknik direktörü olarak görev yapan Rıza Çalımbay’dan sonra, Süper Lig ekiplerinden olan Kasımpaşa’da yapılan testler sonrasında teknik direktör Fuat Çapa’nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kasımpaşa Kulübü’nün teknik direktörü Fuat Çapa’nın covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“Futbolcularımıza, destek ekibimize ve teknik heyetimize her hafta düzenli olarak yapılan Covid-19 testleri sonucunda, teknik direktörümüz Fuat Çapa’da pozitif bulguya rastlanmıştır.”
Tedaviye Başlandı
Son Güncelleme: 13.12.2020 20:36