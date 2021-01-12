TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'da 'istifa et' talimatı mı verildi? Hidayet Türkoğlu istifa mı etti?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanlığı yapan eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu’nun tüm mevcut görevlerinden alınacağı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olan bazı isimler, ABD vatandaşı eski basketbolcu ve yeni TBF başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışında bir bankada bulunan 150 milyon euroyu Türkiye’ye getirerek buradaki bankalara yatırması istendiği ve Türkoğlu'nun bu teklifi kabul etmeyerek reddettiği belirtildi.

Türkoğlu'nun bu cevabı üzerine, kendisine Saray'daki odasını boşaltması ve TBF Başkanlığı ve diğer tüm görevlerinden istifa etmesi yönünde bir talimat verildiği iddia edilirken, Hidayet Türkoğlu’nun ailesini ABD’ye gönderdiği ve kendisinin de ABD'ye gitmek için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da edinilen bilgilere göre Hidayet Türkoğlu’nun birkaç gün içerisinde görevlerinden istifa edeceği ve yerine de Harun Erdenay’ın getirileceği iddia edildi.