Taylan Antalyalı milli takıma göz kırptı!

Yeni sezon öncesi Galatasaray’da orta saha bölgesi soru işareti olarak görülürken, sezonun başlaması ile birlikte Taylan Antalyalı’nın performansı bu soru işaretlerinin kaybolmasına sebep oldu. Genç futbolcunun ligin iki maçında da gösterdiği etkileyici futbol taraftarlar tarafından heyecanla karşılanırken, Şenol Güneş tarafından da bu performans dikkate alındı.
Şenol Güneş’in de yakından takip ettiği Taylan Antalyalı’nın bu performansı ile birlikte Rusya ve Sırbistan ile oynanacak milli takım maçlarının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Son Güncelleme: 22.09.2020 15:19