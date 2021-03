Tay TV Canlı izle - 19 Mart 2021 Cuma canlı at yarışı izle

At yarışı heyecanı devam ediyor. At yarışı tutkunları Tay TV üzerinden at yarışlarını canlı olarak izleyebiliyor.

Tay TV, 2007 yılında Doğan Holding bünyesine bağlı olarak yayın hayatına başlamış, canlı olarak at yarışlarını ekranlara getiren kanaldır. Kanalda at yarışlarının yanı sıra yarış öncesi değerlendirmeler, yarış sonrası jokeylerle röportajları da ekranlara getirmektedir.

Tay TV canlı izle

Tay TV, canlı yayınları HD olarak yapılmaktadır. Yayınları televizyon üzerinden izlenebildiği gibi online olarak site üzerinden de izlenebiliyor.

Bilindiği gibi ülkemizde 1950 yılında kurulan Türkiye Jokey Kulübü, bu tarihten itibaren düzenli olarak at yarışları düzenlemektedir. Yarışlar gün geçtikçe daha çok ilgiyle takip edildiği gibi yarışlar üzerinden ganyan da oynanmaktadır. Ganyan oynayan binlerce kişi her gün düzenlenen yarışları heyecan içerisinde takip ediyor.

Tay TV, HD ve kesintisiz canlı izlemek için tıklayınız.