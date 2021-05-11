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Talisca için Suudi Arabistan iddiası

Bir dönem Beşiktaş formasını terleten ve bu forma ile şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca için Suudi Arabistan iddiası geldi. Detaylar haberimizde…

11 Mayıs 2021 Salı 14:29
Talisca için Suudi Arabistan iddiası
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Beşiktaş forması giyen ve oynadığı dönemde taraftarın büyük beğenisi kazanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca’nın Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal’e transfer olacağı iddia edildi. Goal haber sitesine göre en son forvet oyuncusu Moussa Marega’yı bonservissiz olarak transfer eden Arabistan ekibinin şimdi de Talisca’yı transfer etmek için oyuncunun takımı olan Çin’in Guangzhou Evergrande ile görüştü.

İtalyan Sebastian Giovinco’nun sezon sonunda ayrılması ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcu ve menajeri ile görüşerek iki senelik kontrat önerdi.

Guangzhou Evergrande, Talisca’nın bonservisi için 6 milyon Euro talep ediyor. Al Hilal ise bu teklifi 5 milyon Euro civarına düşürmeye çalışıyor. Görüşmelerin bir süre daha süreceği kaydedildi.

Talisca Çin ekibinden önce Bafia, Benfica, Beşiktaş formalarını giydi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
Anderson TaliscaAl Hilal
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