Talisca Beşiktaş'a mı dönüyor? Talisca BJK paylaşımı heyecanlandırdı!

Beşiktaş'tan bomba transfer! Siyah-beyazlı ekip, eski yıldızı Talisca'yı renklerine bağlayacak. Talisca oynadığı sezonlar içerisinde şampiyonluk kazanarak Çin takımına transfer olmuştu ve tekrardan Süper Lig'e geri dönüyor. Trabzonspor ile adı geçse de Ocak ayında Talisca Beşiktaş formasını terletecek.

Talisca: Yakında kavuşuyoruz

Talisca transfer haberini açıkladı, yani Alanyaspor mağlubiyetinden sonra siyah-beyazlı ekip transfer haberini açıklamaktan vazgeçmiş olsa da Talisca sosyal medya hesabı üzerinden haberi duyurdu. Anderson Talisca, instagram adresi üzerinden “Çok Yakında Kavuşuyoruz” şeklinde paylaşımda bulunarak taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş yönetiminden gelen bilgilere göre “Bugün açıklamak doğru olmazdı, bu sebeple bekletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Talisca 2.5 Yıllık Sözleşmeyi İmzaladı!

Anderson Talisca Beşiktaş'ta! Talisca daha önce Manchester United ve Trabzonspor ile adı geçmişti. Ancak Talisca seçimini yaptı. Talisca'nın Türkiye'ye döneceği ortaya çıktı. Ocak ayında dünyanın önde gelen yeteneklerinden birisi olan Talisca Beşiktaş kadrosunda yer alacak. Aldığımız ilk mesaja göre Talisca 2,5 yıl Beşiktaş'ta yer alacak. Talisca, herhangi bir bonservis ücreti ödemeden Beşiktaş'a gelebileceğini söyledi.